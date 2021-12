Camion dei corrieri in centro, Perini (de Pascale Sindaco): "Un caos che ostacola la ripresa"

Si torna a discutere del passaggio dei veicoli dei corrieri nel centro storico di Ravenna. "Costituisce ormai realtà quotidiana, nella nostra città, dover registrare nella zona pedonale del centro, in primis in via Cavour e in via Diaz, in qualunque fascia oraria, la presenza di camion ed autovetture dei corrieri", afferma Daniele Perini, capogruppo della lista de Pascale Sindaco, che attraverso un question time chiede al primo cittadino e alla Giunta ravennate di trovare una soluzione al problema.

Il passaggio dei camion dei corrieri "arreca problemi e disagi assai gravi a pedoni e ciclisti, esposti al rischio concreto di venire schiacciati e travolti - sottolinea Perini che aggiunge - tale situazione caotica e, certo di non facile gestione, ostacola i tentativi finalizzati alla ripresa e allo sviluppo del centro storico". Una criticità che, secondo il consigliere comunale "si è acuita in questo periodo festivo, associandosi pure alla presenza eccessiva e incontrollata di mezzi Hera per lo smaltimento dei rifiuti che, tra l’altro, emanano esalazioni davvero sgradevoli".

Per risolvere la questione Perini chiede quindi all'Amministrazione "di attivarsi con sollecitudine, anche a seguito delle sempre più numerose e reiterate proteste da parte dei cittadini, per far rispettare con grande rigore il Regolamento che oggi prevede la possibilità di entrata nel centro storico per operazioni di carico e scarico merci sino alle 10.30 del mattino, magari - conclude il capogruppo della lista de Pascale Sindaco - anticipando il limite alle ore 9.00, fermo restando la richiesta, nel medio periodo, di realizzare una piattaforma logistica per un più corretto ed efficace smistamento delle merci".