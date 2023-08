Commemorazione di Ettore Muti, la consulta antifascista: "Apologia di fascismo, si deve vietare"

Come ogni anno monta la polemica sulla commemorazione, organizzata dall'Anai (Associazione nazionale arditi d'Italia), del gerarca fascista Ettore Muti. E come ogni anno la Consulta provinciale antifascista di Ravenna torna a chiedere che la cerimonia al cimitero di Ravenna venga vietata, unendosi alla richiesta già presentata dagli esponenti comunisti ravennati.

"L'articolo 4 della legge 652/'52 definisce apologia del fascismo, e perciò reato, anche la celebrazione di un gerarca come fu Ettore Muti - attacca il presidente della Consulta Carlo Boldrini - La Corte Costituzionale ha proclamato che “la libertà di espressione è limitabile per fini democratici e cioè quando l'azione è un abuso di diritto a scapito di altri diritti” come accade a Ravenna, dove il padroneggiante neofascismo è tollerato nonostante violi il diritto della popolazione democratica. Si rammenta che l'ideologia fascista fu esclusa dalla libertà d'espressione. Vi sono pertanto granitiche inequivocabili e numerose ragioni giuridiche, d'ordine democratico, di civismo già ampiamente esposte in passato per richiedere ancora una volta e con forza il divieto per tale adunata neofascista che viola anche il regolamento comunale e che sarà anche l'oggetto di un iter processuale a Ravenna presso il Tribunale".