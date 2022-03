Conflitto Russia-Ucraina, il Pd di Massa Lombarda organizza un incontro

Sono passati 33 giorni dall’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito Russo. "Uno scenario difficile anche solo da immaginare e assolutamente inaccettabile per noi italiani, europei, occidentali abituati a dare per scontate la pace la democrazia, conquistate nel nostro paese a costo della seconda guerra mondiale - spiegano dal Pd di Massa Lombarda - Perché di questo si tratta: altre guerre ci hanno sfiorato con i suoi massacri e le sue vittime civili nei territori della ex Jugoslavia pochi decenni fa, altre guerre sono in corso, 31 solo in Africa. Ma questo scenario di guerra colpisce e ferisce il concetto stesso di sovranità nazionale e democrazia. Molti gli interrogativi aperti: come, quando e a quale costo si riuscirà a fermare questa follia? E' giusto o no sostenere il popolo Ucraino con le armi? Se le sanzioni economiche verso la Russia servono ad infiacchire quella economia e quindi la capacità di sostenere l’esercito fino, a che punto potremo noi sopportarne gli effetti? Putin va condannato senza se e senza ma, ma perché prendersela con artisti e atleti russi? Perché non mettiamo lo stesso unanime impegno nell’accoglienza di profughi provenienti da altre guerre? Come stanno reagendo le nostre comunità? E quanto sono manipolate le informazioni che riceviamo quotidianamente su questa guerra? Chi si incaricherà della mediazione tra le parti e quali sono i reali interessi in ballo? Condanniamo l’invasione russa, siamo solidali col popolo ucraino ma abbiamo bisogno di capire ancora tante cose".

Di questo si parlerà insieme all’onorevole Alberto Pagani e al segretario comunale Alberto Carnelos sabato 2 aprile alla sala Zaccaria Facchini, in via Saffi 4 a Massa Lombarda. "La complessità del fenomeno non deve scoraggiarci, solo attraverso il dialogo ed il confronto si può dare vita ad una visione condivisa e condivisibile che funga da bussola per la comunità".