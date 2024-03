Un convegno per discutere del futuro dell’Europa a Faenza

Il Partito Socialista Italiano, su iniziativa del suo gruppo di attivisti del Partito del Socialismo Europeo, organizza a Faenza un convegno nazionale sull’Europa, intitolato “Il futuro dell’Europa: sociale, democratica e federale”. L’evento si terrà presso la sala conferenze del Museo Malmerendi, sabato 23 marzo alle ore 10:30. La mattinata sarà introdotta dai saluti del presidente della Provincia di Ravenna e dell’Unione Province Italiane Michele de Pascale e dal Segretario regionale del PSI Francesco Bragagni. Seguiranno gli interventi di Pia Locatelli vicepresidente dell’Internazionale Socialista - membro della Presidenza del PSE e responsabile esteri del PSI, Pier Virgilio Dastoli Presidente del Movimento Europeo in Italia, Domenec Ruiz Devesa e Juan Fernando Lopez Aguilar europarlamentari spagnoli del gruppo S&D. Sono inoltre previsti interventi di altri rappresentanti del Partito Socialista Italiano e della Segretaria dei Giovani Federalisti Europei di Faenza, Linda Dalmonte. Concluderà la mattinata il Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio. Il convegno tratterà del futuro dell’Unione Europea, in vista anche delle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi, sotto due profili: l’architettura istituzionale e quindi la riforma dei trattati e la battaglia per un’Europa sociale, con riferimento in particolare ai temi della casa e della salute.