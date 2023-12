Degrado da radici e voragini nell'asfalto: si riunisce il consiglio comunale

Lunedì 18 dicembre, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Genitore cade infortunandosi causa il degrado da radici e l’Istituto chiude i cancelli alle famiglie” di Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier; “Voragine stradale in zona Mirabilandia. I residenti insorgono” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.

Seguiranno le proposte di deliberazione: “Riconoscimento della spesa ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267/2000 derivante da sentenza esecutiva - causa n. 9/2023” a cura dell’assessore agli Affari generali Eugenio Fusignani; “Ricognizione periodica società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016” e “Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 relativa all'anno 2022 2023” su cui relazionerà l’assessore alle Società partecipate Giacomo Costantini; “Variante generale al piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) con valenza di piano comunale delle attività estrattive (PAE) per gli effetti di cui alla legge regionale 7/2004. Espressione dell'intesa ai sensi della legge regionale 24/2017” a cura dell’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte; “Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026”; “Definizione della percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale per l’esercizio 2024”; Approvazione nota di aggiornamento Documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026”, che saranno illustrate dall’assessora al Bilancio Livia Molducci.