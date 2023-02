Degrado, Ferrero (FdI): “Bonifichiamo la discarica presente dietro l’ospedale”

"Ormai da qualche anno nell’area retrostante l’ospedale di Ravenna sono in corso attività di urbanistica, come ad esempio rifacimento parcheggi e posa in opera dei relativi servizi - afferma Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale - Queste attività hanno prodotto una grande quantità di rifiuti fra i quali vecchi pavimenti, asfalto e tubi in plastica dell’acquedotto che nel corso del tempo sono stati ammucchiati".

"Questo materiale è in parte oggi coperto dalla vegetazione, come da fotografie allegate, a testimonianza del fatto che è da anni che risulta ammucchiato in attesa di essere correttamente smaltito - prosegue Ferrero che, con un'interrogazione chiede a sindaco e Giunta - se intendano attivarsi affinché questa vera e propria discarica sia bonificata e con quale tempistica".