Disagi nei nuovi uffici comunali, Esposito (FdI): "Cade l'acqua dal soffitto"

Acqua che cade dal soffitto all'interno dei nuovi uffici comunali di Ravenna. La notizia è riportata dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Renato Esposito, che, in seguito a una segnalazione si è recato sul posto per verificare la situazione. "E sorpresa delle sorprese davvero ci piove dentro, davvero un coloratissimo secchio è stato messo lì a terra a raccogliere l'acqua che cade dal soffitto per evitare pericolose pozzanghere per impiegati e cittadini utenti. La segnalazione pervenutami era vecchia di qualche settimana, ma evidentemente del problema nessuno si è preso cura. Senza considerare poi quella strana struttura in fragile legno che avvolge tali edifici, già oggi bisognosa di cure e che senz’altro in futuro costerà per la sua manutenzione fior di quattrini che naturalmente usciranno dalle tasche degli incolpevoli cittadini Ravennati", riferisce Esposito.

Per questo il consigliere FdI deposita un question time per chiedere alla Giunta di: "riferire sullo stato attuale dell’edificio in questione e se altri edifici appartenenti ai nuovi uffici comunali versino in tale indecorosa situazione; riferire il motivo per il quale in opere di nuova progettazione e costruzione vi sia questa “strana” perdita d’acqua dal soffitto. E’ forse un problema strutturale? Curare il prato ed i luoghi antistanti tali nuovi uffici comunali ridando al luogo il giusto decoro ed evitando di dare la sensazione di una zona incolta lasciata al degrado ed all’abbandono".