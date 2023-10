Discarica abusiva a Fornace Zarattini, Ferrero (FdI): "Quando sarà finalmente realizzata?"

"Quando sarà bonificata la discarica abusiva?". Lo chiede con un'interrogazione rivolta al sindaco ed alla Giunta di Ravenna il capogruppo di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero. Si tratta di una discarica abusiva ubicata in via Sant’Egidio a Fornace Zarattini, la cui presenza era già stata segnalata lo scorso marzo.

"Durante la discussione dell’interrogazione avvenuta in Consiglio comunale in data 15 giugno 2023 è stato detto che gli uffici si erano attivati nei confronti di Hera affinché bonificasse la zona nel più breve tempo possibile - fa sapere Ferrero, ma - a distanza di mesi, non solo i rifiuti non sono stati portati via bonificando la zona, ma addirittura sono aumentati".

Per questo il capogruppo di Fratelli d’Italia chiede a sindaco e Giunta se intendano attivarsi con urgenza sollecitando Hera "affinché questa discarica sia bonificata - e inoltre - affinché anche tramite l’uso di fototrappole, la zona sia sorvegliata e si possa sanzionare chi abbandona rifiuti".