Edicola e parrucchiera via dall'ospedale: il caso arriva in consiglio comunale

Domani, martedì 28 novembre, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “La disfatta della Torraccia. Proposta per salvare un prezioso monumento storico” e “Non cacciare edicola e parrucchiera dall’ospedale”, presentati da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Progetto casa Italia-Cina: cui prodest?” di Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia;

Successivamente saranno trattate le seguenti interrogazioni: "Percorso ciclabile tra la stazione di Ravenna e la ciclabile del mare" presentata da Luca Cortesi di "Ravenna coraggiosa"; "Progetto di portierato sociale negli spazi in via Sant’Alberto 57/63, via Butrinto 8 e via Eraclea 33" presentata da Fiorenza Campidelli del Pd; “Pnrr, bocciate le richieste delle case ravennati: perché?” presentata da Daniele Perini di Lista de Pascale sindaco.

Di seguito saranno presentate dall’assessora Federica Del Conte le seguenti proposte di deliberazione: “Valutazione in merito alla variante all'elaborato Poc 13 ricognizione vincoli espropriativi e dichiarazioni di pubblica utilità del Poc, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica a 15 kv (mt) in cavo interrato per lo spostamento di un tratto della linea elettrica esistente denominata ‘gigas’ in comune di Ravenna”; “Assenso alla variante urbanistica connessa al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), comprensivo di valutazione di impatto ambientale (Via) volontaria e autorizzazione unica in procedura ordinaria ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 152/2006 relativo al progetto “Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali di dragaggio”, localizzato nel comune di Ravenna (Ra), proposto da Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale”.

Infine sarà presentata da Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna - Polo civico popolare, la mozione su “Destinare una parte del bilancio corrente del Comune a favore dei cittadini costretti ad abbandonare a tempo indeterminato il proprio alloggio”.