Elezioni a Cervia, il candidato Missiroli presenta il percorso partecipato 'Il sentiero delle idee'

Il candidato a sindaco di Cervia per il centrosinistra Mattia Missiroli fa il punto sulla coalizione e presenta 'Il sentiero delle idee', percorso partecipato con la città per definire il programma. “La campagna elettorale è cominciata il 19 febbraio - ha dichiarato il candidato - con una partecipazione straordinaria all’incontro al Magazzino del Sale-Torre. Sono molto soddisfatto di aver ricevuto il sostegno di una coalizione ampia e forte". Fanno parte della coalizione il Partito Democratico, la lista Grandu-Azione-PiùEuropa-ItaliaViva, il Partito Repubblicano, il Movimento 5 Stelle, l’Alleanza Verdi e Sinistra.

"Gli obiettivi prioritari della coalizione di centro sinistra sono condivisi nella dichiarazione di intenti - spiega - Qualità dei servizi alle persone, servizi educativi e sociali, salute e politiche sanitarie, lavoro e occupazione, ambiente e transizione ecologica, un grande piano di manutenzione e abbattimento delle barriere architettoniche. In questi giorni tanti cittadini e cittadine, alcuni senza riconoscersi in collocazioni della politica nazionale, mi stanno contattando entusiasti per la mia candidatura e desiderosi di spendersi attivamente, manifestando un crescente interesse verso la città. Abbiamo avviato un grande progetto di coinvolgimento delle migliori energie della città per definire il programma di mandato: 'Il sentiero delle idee'. Tante le iniziative pubbliche di confronto in cui io e le forze della coalizione di centrosinistra andremo nei territori, dal forese alla costa, per ascoltare esigenze e bisogni, per accogliere idee e per lanciare stimoli e proposte alla città".

Le prime iniziative

- Culture, tradizioni e avanguardie: mercoledì 27 marzo, ore 20:30,Sala XXV Aprile, Cervia

- Il forese: casa mia: venerdì 5 aprile, ore 20:30, Centro Sociale, Pisignano Cannuzzo

- Welfare, una mano tesa: mercoledì 10 aprile, ore 20:30, Sala XXV Aprile, Cervia

- Turismo: il nostro futuro: lunedì 15 aprile, ore 20:30, Officine del sale, Cervia

- Artigianato, commercio, agricoltura e le altre economie: venerdì 19 aprile, ore 20:30, Sala XXV aprile

- Lo sport come stile di vita: lunedì 22 aprile, ore 20:30, Circolo Tennis, Milano Marittima

"Queste sono le prime iniziative attorno ad alcuni temi, alle quali ne seguiranno altre nelle settimane successive. Io sono innamorato della mia città, in un futuro prossimo la immagino sempre più bella per noi cittadini, sempre più solidale e attenta ai bisogni di ognuno, sempre più produttiva nelle sue tante realtà imprenditoriali e sempre più attraente agli occhi di coloro che la scelgono come meta della propria vacanza - conclude Missiroli - Per fare questo servono idee chiare, capacità di ascolto e coraggio. Serve una riflessione sul presente che permetta di avere una visione più lucida del futuro. Il contributo di tutti è fondamentale per la costruzione di un progetto serio e sostenibile. Ad aprile presenteremo la squadra di candidati e candidate che mi accompagneranno in questo percorso, un fronte civico e politico molto ampio, capace di realizzare questo programma ambizioso, di rilancio della città. Affrontiamo una partita senza precedenti per Cervia. Noi siamo pronti”.