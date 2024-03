Elezioni amministrative, a Massa Lombarda Giovanni Tozzola si candida con la lista 'La piazza insieme'

Sabato 23 marzo in via della Pace 22 (piazza del mercato) a Massa Lombarda, dalle ore 11:00, si terrà l'inaugurazione della sede della lista civica 'La piazza insieme', capitanata dal candidato sindaco alle prossime elezioni comunali Giovanni Tozzola.

"Siamo un gruppo di cittadini coeso e con la volontà di provare a cambiare Massa Lombarda e Fruges - spiega il candidato sindaco - Discutiamo e approfondiamo temi che vanno dalla scuola al ludico, dal centro storico alla periferia, dalla riqualificazione del territorio alla viabilità, senza dimenticare lo sport, il volontariato, il lavoro, i giovani e i meno giovani. Non siamo legati a nessun partito, per cui ogni idea nasce da noi e dal confronto con i cittadini. Legalità e sicurezza sono al centro del programma, oltre all' attenzione alla persona e al territorio".