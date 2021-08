Elezioni amministrative, il Pd schiera un candidato del Porto al consiglio comunale

Nei giorni scorsi si è riunito il Circolo Pd del Porto per discutere iniziative da assumere con l’intento di dare un contributo per valorizzare il Porto di Ravenna e il ruolo dei suoi lavoratori, anche alla luce delle tematiche proprie della campagna elettorale in corso per le amministrative, che si terranno nel nostro comune il 3 e 4 ottobre. Presenti iscritti e simpatizzanti, che hanno ascoltato gli interventi del segretario del Circolo – Gianmarco Buzzi – e di alcuni iscritti.

Ha partecipato alla riunione anche il segretario provinciale Alessandro Barattoni. Nel suo intervento ha espresso apprezzamento per il Circolo che "dopo il difficile periodo trascorso dal nostro Paese in cui si sono perdute molte relazioni sociali e politiche a causa dei vincoli imposti dal Covid, ha mantenuto la sua presenza sul territorio e i suoi iscritti nel mondo portuale". Ha poi ribadito "l’importanza di ritrovare un “luogo politico strutturato” dove le tematiche portuali, del lavoro e delle infrastrutture, passando per lo sviluppo territoriale e l’occupazione, possano essere discusse dalla pluralità dei soggetti, che operano in questo mondo, dai lavoratori portuali ai Servizi tecnico-nautici, dai Terminalisti agli agenti e raccomandatari marittimi, passando per tutti gli attori del Porto".

In tale contesto, si è stabilita la necessità di una presenza nella lista dei candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative di un esponente del Porto e della portualità ravennate che si faccia portavoce, all’interno del prossimo consiglio comunale, delle tematiche sensibili del Porto. L’assemblea ha condiviso le analisi del segretario provinciale, esprimendo la volontà di sostenere la candidatura per il consiglio comunale del suo segretario Buzzi, impegnandosi a coinvolgere nel progetto l’insieme dei lavoratori e degli operatori del Porto e della logistica. L’assemblea ha poi votato a favore e in modo unanime la nomina di Denis Di Martino – direttore della Cooperativa Portuale – coordinatore del comitato elettorale denominato “Lo… Porto in Comune”, che sostiene la candidatura di Buzzi.