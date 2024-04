Elezioni a Lugo, intervista al candidato sostenuto dal centrodestra Francesco Barone: "Vogliamo rilanciare la città e avvicinarci ai cittadini"

Ha deciso di tuffarsi nella politica, che ha sempre definito come un "mondo strano", per provare a migliorare la città in cui è nato e ha sempre vissuto. Francesco Barone, avvocato 36enne, è il candidato sindaco della lista civica 'Cambiamo Lugo', sostenuto dal centrodestra. Una candidatura "motivata dalla volontà di cambiare e migliorare la città rilanciandola a 360 gradi", ha rimarcato l’aspirante sindaco. Un rilancio che, nella visione di Barone, deve passare dal recupero del decoro urbano, dal coinvolgere maggiormente i cittadini garantendo un buon livello di sicurezza per tutti i lughesi.

In vista delle elezioni di giugno, abbiamo fatto qualche domanda al candidato sindaco.

Barone, lei non ha mai avuto tessere di alcun partito e ha definito la politica "un mondo strano" da cui ha sempre preferito restare fuori: cosa l'ha spinta a cambiare idea e a candidarsi?

Essendo nato e cresciuto a Lugo, negli ultimi anni ho visto un cambiamento in peggio, soprattutto per quanto riguarda sicurezza, decoro e giovani. Ho una bimba piccola e ho pensato di provare a cambiare qualcosa per invertire la tendenza e lasciare qualcosa di buono alle generazioni che verranno. In generale in questi ultimi decenni non mi è piaciuta la distanza che è stata messa tra l'amministrazione e i cittadini, mai una presa di coscienza dei problemi, e tutta questa sottovalutazione ci ha portato a una situazione non ottimale. Ma ci sono state anche altre situazioni, come la gestione degli eventi del maggio scorso che non mi ha soddisfatto.

Cosa intende?

L'emergenza alluvione non è stata gestita bene. Io da cittadino del centro storico ho scoperto che c'era l'acqua quando ormai... c'era l'acqua. Capisco che questi siano fenomeni imprevedibili, anche se col cambiamento climatico la cura del territorio dovrebbe diventare una priorità, ma ho trovato inaccettabile questa mancanza di comunicazione e la de-responsabilizzazione della gestione che è stata fatta.

Lei ha detto che vuole rilanciare la città a 360 gradi: come pensa di farlo? Quali sono le priorità da portare avanti e le criticità maggiori da risolvere?

Il rilancio della città deve partire dall'esterno, dando una maggiore attrattività a Lugo, valorizzando ad esempio il patrimonio storico e culturale, inserendo nel programma una pagina sul turismo, una pagina che non è mai stata scritta a Lugo, e lo sto facendo confrontandomi con persone che lavorano nel turismo a Ravenna e Bologna. Lugo deve anche migliorare decoro, pulizia e sicurezza, perché per avere attrattiva devi dar modo ai turisti di trovare una città come si deve. È paradossale dover parlare di cura del territorio, perché dovrebbe essere sempre una priorità. Poi ho molto a cuore il tema della sicurezza: per rilanciare Lugo bisogna riuscire a fare in modo che i cittadini possano girare tranquilli per la città, ad esempio nel nostro programma c'è l'idea di mettere un presidio di Polizia locale in centro storico, che è un po' lasciato a se stesso oggi. E poi bisogna cercare di togliere quelle situazioni indecorose date dai palazzi abbandonati: di fronte a casa mia c'è un edificio che perde calcinacci da anni. Infine vogliamo che anche il commercio torni a vivere: Lugo è storicamente una città di commercianti, vogliamo costruire dei tavoli con le associazioni di categoria per venire incontro ai loro bisogni. E queste cose sono tutte collegate, tutto è connesso per il rilancio della città.

Capitolo Unione dei Comuni: come la giudica?

Sono assolutamente contrario all'idea di uscire dall'Unione, è un ente molto importante. Sicuramente credo che si debba fare qualche miglioramento, abbiamo un po' di problematiche, sembra che si sia un po' fermata. Bisogna garantire le risorse e i servizi ai singoli Comuni, in proporzione devono essere tutti soddisfatti. Mi viene riferito ad esempio che mancano uffici tecnici e investimenti sul personale comunale.

Se fosse eletto, quale sarebbe la prima cosa che farebbe?

A dire la verità per scaramanzia non ci ho ancora pensato! (ride, ndr) Sicuramente inizierei a predisporre i tavoli con le associazioni, che sono importantissime e che vanno promosse, ad esempio quelle sportive: abbiamo un problema per quanto riguarda lo sport e la sua promozione, i giovani pagano ancora un dazio dal periodo Covid e attualmente ci sono dei malumori sulle concessioni di campi sportivi, cosa che non dovrebbe esistere. Pensandoci, forse, la prima cosa che farei sarebbe proprio quella di istituire questi tavoli per programmare con le associazioni, che hanno numeri importanti, quello che sarà il futuro. Ci sono tante realtà a Lugo che, una volta promosse, farebbero sì che la gente prendesse atto di quanto effettivamente fanno, e questo potrebbe aiutare in termine di volontari. Aggiungo una cosa: io suono da 20 anni in giro per la Romagna, per cui ho molto a cuore il tema della musica. Mi piacerebbe riuscire a riportare una sala prove comunale a Lugo, creando un luogo di aggregazione sano per i giovani.

Quali sono le cose che la preoccupano di più nell'ipotesi di una vittoria del centrosinistra?

La preoccupazione è che si continui a non prendere coscienza di alcuni problemi che sono sempre più evidenti e che si continui a mantenere questa distanza dai cittadini. In tanti sono sconfortati dal fatto che certe idee non vengano prese in considerazione per motivi non sempre chiarissimi. Faccio un esempio su tutti, quello di piazza XIII giugno: c'era bisogno di una sentenza del Tar per far partire i lavori?

Una parola sui suoi avversari politici?

Personalmente non conosco nessuno dei due, però spero e mi auguro per entrambi che la scelta di candidarsi sia dettata da un senso civico, e non da altri fini, e che sia volta a migliorare la nostra comunità. In ogni caso faccio un grosso in bocca al lupo a chiunque sarà il nuovo sindaco.

Se dovesse finire al ballottaggio, con chi le piacerebbe gareggiare dei suoi avversari?

Onestamente non ho preferenze: noi corriamo per vincere e guardiamo a noi, al nostro programma e alle nostre idee.