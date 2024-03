Lugo, al via la gara per riqualificare piazza XIII giugno: un intervento da 1,4 milioni

La gara per il rifacimento di piazza XIII giugno è stata pubblicata. La novità è stata annunciata dal sindaco Davide Ranalli in un video sui propri social. Il bando di gara sarà aperto fino al 22 aprile e questo fatto rende più vicino l’affidamento dei lavori che il Comune di Lugo finanzia in proprio con 1.400.000 euro. La piazza, realizzata alla fine degli anni 2000, è al centro di una lunga querelle giudiziaria che contrappone l’Amministrazione e la società Foro Boario. “In questi anni abbiamo agito per tutelare il Comune in una vicenda che abbiamo ereditato. Abbiamo cercato di chiudere la partita giudiziaria con un risarcimento adeguato per la nostra Amministrazione – ha spiegato il sindaco Ranalli -. Il Tribunale Amministrativo Regionale ci ha dato ragione a metà ed proprio per questo, perché pensiamo che le nostre ragioni siano fondate che agiremo al Consiglio di Stato”. “Nel frattempo, però per noi la piazza va rifatta – ha aggiunto il sindaco - Risolvere questo problema, sapevamo non essere cosa facile, e infatti non lo è stato, ma noi abbiamo cercato come è nostro dovere di essere parte di questa soluzione”.