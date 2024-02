Elezioni a Cervia, il Pri sostiene la candidatura di Missiroli e lancia le sue proposte

In vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Cervia, il Partito Repubblicano conferma il suo sostegno al candidato del centrosinistra Mattia Missiroli. Mercoledì sera il partito dell'Edera, durante un incontro nel circolo di Villa Inferno, ha presentato al candidato sindaco i punti programmatici elaborati dal Pri. Una serie di proposte per "migliorare la qualità della vita dei cittadini e per rendere Cervia più appetibile a livello turistico", come spiega il partito.

La lista del Pri, rappresentata da Gabriele Armuzzi, ha presentato dunque i punti programmatici che vanno dalla tutela delle imprese balneari (direttiva Bolkestein), al rilancio della Salina, fino al progetto di valorizzazione del Parco Archeologico di Cervia Vecchia. Spazio poi ai temi della sicurezza, delle politiche giovanili e culturali e al rilancio del comparto Colonie. Tra le proposte c'è anche il progetto di navigabilità del Porto Canale fino fino al ponte della ferrovia, studio di fattibilità che prevede il prolungamento sperimentale dei moli e la successiva organizzazione di spazi portuali a terra. Il Pri pone poi l'accento sul rilancio delle zone industriali e artigianali, così come del Forese.