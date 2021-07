Elezioni comunali, i Repubblicani mettono in campo la titolare di un pastificio

"Mi capita ogni giorno di ascoltare dai clienti consigli, appunti e apprezzamenti su problematiche della città e mi sono convinta che anche una breve campagna elettorale può essere l'occasione per rappresentare queste opinioni in una sorta di impegno civico per la comunità dove vivi e lavori". Confermando la propria disponibilità a candidarsi come indipendente nella lista comunale del Partito repubblicano italiano, Federica Arfelli, titolare del pastificio 'Il Canalazzo', ha incontrato giovedì mattina Giannantonio Mingozzi e Laura Agrioli, segretaria del Circolo Guerrini e consigliere di quartiere al San Biagio, anch'essa candidata per l'Edera, per programmare alcune iniziative di confronto con i cittadini.

"Mi riferisco ad esigenze come il sostegno alle imprese e la difesa del lavoro, la sicurezza dei cittadini, l'Università, temi sui quali vedo il Pri molto attento, impegnato e propositivo - aggiunge Federica - Ma vorrei avere occasione anche di chiedere provvedimenti per le auto e i mezzi che non rispettano alcun limite di velocità anche in città, richiamare Hera a una più attenta pulizia in alcune parti del centro storico, alzare la sensibilità su tossicodipendenza e spaccio. Sono preoccupata della poca educazione che si avverte nel rispetto reciproco e verso la collettività".

"Ci fa piacere - hanno detto Mingozzi e Agrioli - che questa responsabilità etica trovi conferma e impegno morale nella nostra lista, è una disponibilità della quale siamo grati a Federica Arfelli che contribuisce a una lista composta per metà da donne e da molti indipendenti espressioni di associazioni, mestieri e organismi di impegno civico, professionale, patriottico e per la continuità dei nostri circoli in tutte le frazioni del forese grazie al volontariato di tanti amici".