Elezioni in Bassa Romagna, il Pd incontra i sindacati: "Importante il confronto come stimolo per le amministrazioni"

Dal potere d'acquisto dei lavoratori ai servizi alla persona, passando per legalità, mobilità e cura del territorio. Sono tanti i temi discussi in occasione dell'incontro a porte chiuse alla sede Pd di Cotignola nel pomeriggio di giovedì tra i vertici locali di Cgil, Cisl e Uil e i candidati delle formazioni di centrosinistra in corsa per le elezioni amministrative di giugno nel comprensorio lughese.

All'evento, organizzato dal Partito Democratico della Bassa Romagna, hanno partecipato Manuela Trancossi e Sergio Baldini (Cgil), Roberto Baroncelli e Fabrizio Liverani (Cisl) e Carlo Sama (Uil) assieme ai candidati Elena Zannoni (Lugo), Riccardo Graziani (Alfonsine), Matteo Giacomoni (Bagnacavallo), Stefano Sangiorgi (Massa Lombarda), Andrea Sangiorgi (Conselice), Nicola Pondi (Fusignano), Federico Settembrini (Cotignola) e Riccardo Sabadini (Sant'Agata sul Santerno). Per il Partito Democratico erano presenti il segretario provinciale Alessandro Barattoni, il responsabile organizzazione Nicola Dalmonte e la consigliera regionale Mirella Dalfiume. Con loro anche Maria Diletta Beltrani, candidata a Solarolo.

"Il nostro territorio e la società – sottolinea Barattoni – sono più fragili rispetto a cinque anni fa. Dall'alluvione e dal tornado, al progressivo invecchiamento della popolazione, passando per anni di inflazione a due cifre, aumento del precariato sul lavoro e del lavoro povero, il governo nazionale ha scaricato tagli e responsabilità sugli enti locali, che faticano in questo contesto a svolgere una funzione anticiclica. Nonostante questo la Bassa Romagna ha fatto grossi sforzi per supplire a queste mancanze e mantenere una situazione socioeconomica il più possibile di tenuta e solidarietà grazie alla forte coesione che caratterizza le nostre comunità. E' importante alimentare questo canale di confronto con le rappresentanze sindacali, che sono pungolo e stimolo per le amministrazioni locali e la nostra attività politica che è testimoniata dalla partecipazione a questo appuntamento".