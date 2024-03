Elezioni a Lugo, ecco la lista “I Comunisti”: Secondo Valgimigli in corsa per la carica di sindaco

Questa mattina Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Unione Popolare, per le elezioni amministrative di Lugo, hanno presenteranno la lista “i Comunisti”. Una lista che nasce dall’esperienza del lavoro sul territorio degli ultimi anni e dalla recente iniziativa del 'Cantiere in Movimento'. "La necessità che abbiamo registrato - fanno sapere dalla lista - è quella di un cambio totale rispetto alla fallimentare politica degli ultimi dieci anni, la quale ha condannato la nostra città all’arretramento in ogni settore: dall’economia ai servizi pubblici, dal turismo alla cultura". Il candidato sindaco della lista è Secondo Valgimigli: "La sua esperienza è indiscutibile, nella sua vita politica è arrivato a ricoprire l’incarico di assessore ai lavori pubblici nella provincia di Ravenna, con un bilancio bloccato per i debiti riuscì a realizzare importanti progetti. Nel nostro comune, sempre con lo stesso incarico, ha avuto il merito di iniziare e finire i cantieri dei progetti finanziati, cosa che sta diventando sempre più rara a Lugo".

Tanti i punti nel programma della lista, fra questi: "rilanciare la democrazia nel territorio", partendo dalle consulte "svuotate" all’Unione dei Comuni "che deve essere ad elezione diretta da parte dei cittadini". La lista punta anche sulla manutenzione del territorio, sia dal punto vista della viabilità, sia dal punto di vista della sicurezza idrogeologica: "L’alluvione ha segnato un punto di non ritorno per il nostro territorio, le priorità devono essere le opere di messa in sicurezza, i bacini di laminazione, il ritorno ad una collaborazione con gli agricoltori etc. e il blocco della cementificazione di nuove aree. Bisogna rivedere il sistema degli appalti, la gestione dei cantieri e i controlli anche per la sicurezza sul lavoro, una emergenza enorme in Italia, anche questa è sicurezza del territorio".

La lista "I Comunisti" punta poi sulla difesa dei presidi sanitari locali, in primis l’Ospedale di Lugo, alla pace e con una particolare attenzione ai servizi: "In questi anni si è privatizzato tutto: Hera (acqua e rifiuti), farmacie, parcheggi, Romagna Acque, servizi cimiteriali etc. privando le casse comunali del pieno profitto per accontentarsi di una quota, non è più possibile". La lista "è una lista di candidati veri, abbiamo scelto questa parola perché se guardiamo la situazione politica anche a Lugo notiamo un’allarmate arretramento democratico, in questa tornata elettorale ormai è quasi scomparsa la dirigenza politica locale nei partiti, nei movimenti, nelle varie liste più o meno “civiche. Tutto ciò ammazza il futuro, senza dirigenti politici cresciuti nel territorio, che facciano esperienza politica dal basso come potrà crescere Lugo?". Oltre al candidato sindaco Valgimigli, la lista vede tra i suoi componenti Valeria Ricci, Mirna Testi, Paolo Zama, Angela Dall’Olio, Luigi Iorio, Marco Zannoni, Angelo Ronzullo, Loriana Zambelli.