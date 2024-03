Elezioni, Minardi (Cambiamo Castello): "La piazza? Un pericoloso campo di calcio"

Il candidato alla carica di sindaco di Castel Bolognese per la lista Cambiamo Castello, Vincenzo Minardi, sfida l'attuale amministrazione a guida Pd sul tema di Piazza Bernardi e di alcune vie del centro storico, dove "si denuncia la pratica diffusa di utilizzare luoghi del territorio per giochi con il pallone - e anche - l'utilizzo di biciclette da parte di bambini e adolescenti che corrono all’impazzata sia sulla piazza sia nel chiostro del palazzo comunale".

"I giochi con il pallone e l'utilizzo pericoloso di biciclette determinano pericoli per l’incolumità e la sicurezza delle persone e/o per l’integrità del patrimonio pubblico e privato ed arrecano, con schiamazzi ed urla, disturbo alla quiete ed al pubblico decoro - afferma Minardi - Andare a fare una passeggiata in piazza non è più un passatempo di piacere. I pericoli più inaspettati sono a ogni metro quando una persona cammina nel perimetro della piazza".

"Non è questo che la maggior parte della popolazione voleva su questa piazza: capiamo benissimo che i bambini hanno il diritto di giocare ma anche le persone vorrebbero stare tranquille e non guardinghe, gli edifici storici (Chiesa di San Francesco e palazzo Mengoni) vanno tutelati, i negozi vanno preservati. Ci vogliono delle regole e bisogna farle rispettare. Servirebbe inoltre un maggiore controllo delle principali piazze e vie del centro storico, molti cittadini chiedono che le autorità locali vigilino su alcuni comportamenti pericolosi, soprattutto nelle aree pedonali - insiste Minardi - Chiediamo ora i controlli, chiediamo tutela per i cittadini e per i luoghi. Chiediamo soprattutto al sindaco quali provvedimenti intende assumere e applicare in concreto e a brevissimo affinché si ristabilisca l’ordine in città, si dia sicurezza ai pedoni e decoro alla città. C’è un’emergenza, si faccia presto e bene. Un problema che non è solo degli ultimi giorni, ma da parecchi mesi è sotto gli occhi di tutti. Una soluzione va trovata. Chiediamo pertanto un intervento urgente con l’adozione da parte di questa Amministrazione di un’Ordinanza sindacale che ponga fine a tutte le problematiche esposte".