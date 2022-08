Elezioni politiche 2022, la squadra di Azione e Italia Viva: Francesconi e Kranz candidate a Camera e Senato

Definite anche le candidature in Romagna del cosiddetto 'terzo polo' per la Romagna, il raggruppamento politico formato da Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. Saranno due donne ravennati le candidate nei collegi uninominali di Camera e Senato per le elezioni del 25 settembre. Come già anticipato dal grppo ravennate di Azione, le due ravennati in corsa per il terzo polo sono Chiara Francesconi, recentemente uscita dalle fila del Partito Repubblicano, e Sylvia Kranz, già dipendente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il terzo polo, per quanto riguarda la Camera dei Deputati, schiera: Luca Ferrini, assessore di Cesena, per il collegio uninominale della Camera Forlì-Cesena; Alessandro Petrillo, avvocato di Rimini per il collegio uninominale della Camera di Rimini; Chiara Francesconi al Collegio uninominale della Camera a Ravenna. Nel collegio plurinominale 03 alla Camera i nomi proposti sono Matteo Richetti, Emma Fattorini, Luca Ferrini e Alessandra Cusumani. Dall'elenco dei nomi manca, come annunciato nei giorni scorsi dal diretto interessato, il leader storico di Italia Viva in Romagna, il deputato uscente Marco Di Maio.

Per il senato, nel collegio uninominale Rimini-Forlì-Cesena la candidata è Elena Leardini, mentre per il collegio Ravenna-Ferrara c'è Silvia Kranz. Al Senato, nel listino del collegio plurinominale capolista è lo stesso Carlo Calenda, seguito da Lisa Noja, Federico Pizzarotti e Silvia Kranz.