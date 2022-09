Elezioni politiche, Liverani (Lega) replica a Proni: "Bassezze che dimostrano quanto il Pd sia a corto di idee"

L'intervista di RavennaToday alla sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni, candidata per il Pd nel collegio plurinominale del Senato, ha mandato su tutte le furie il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani. "Le accuse e le bassezze cui ricorre la candidata rendono l'idea della disperazione di un politico chiamato a rappresentare il nulla assoluto in termini di programma elettorale - attacca Liverani replicando alle accuse lanciate da Proni, che ha detto che “se vincesse la destra saremmo tutti più poveri e più soli” - Le parole del sindaco non sono altro che la dimostrazione di quanto il Partito Democratico sia lontano dalla realtà e dalle vere esigenze dei cittadini. Questa è l’ennesima dimostrazione che la sinistra, in questo caso il Pd, è talmente a corto di idee che non può fare altro che attaccare l’avversario. Mentre noi proponiamo idee, soluzioni e progetti di buon senso, loro non fanno altro che nascondersi dietro al pericolo “populista” delle destre. La invito a leggere il programma di Governo della Lega, sono sicuro che lo troverà condivisibile e di buon senso".