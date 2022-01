Elezioni presidente della Repubblica, le 'Sardine' scendono in piazza: "Con Berlusconi abbiamo già dato"

"Abbiamo già dato": è questo il nome delle manifestazioni che nei giorni prossimi si svolgeranno in molte città italiane contro la candidatura a Presidente della Repubblica di Silvio Berlusconi. A Ravenna la protesta è indetta per lunedì 24 gennaio alle 17 in piazza del Popolo.

"Abbiamo già dato perché l’età berlusconiana ha lasciato cicatrici culturali profonde e nessuna eredità politica degna di questo nome - commentano dalla sezione ravennate del movimento di proteste delle 'Sardine' - Ci sono voluti anni per rimarginare quelle ferite e non consentiremo a nessuno di riportarci in quella stessa situazione da cui siamo riusciti a scappare. Accostare il nome di Silvio Berlusconi alla carica presidenziale è per noi un insulto alla nostra Costituzione e alla storia repubblicana. Per questo sentiamo il dovere di scendere in piazza per rivendicare una totale distanza tra noi e quei vent’anni di berlusconismo. Il Presidente della Repubblica ha anche la fondamentale responsabilità d’essere esempio morale per il Paese e Berlusconi non ha la credibilità per farlo, la sua storia parla per lui".

"Le ragioni di incompatibilità sono innumerevoli e le abbiamo bene in mente - continuano - Le vogliamo ricordare e raccontare nella pubblica piazza, dove siamo nate e dove molti di noi si sono incontrati, perché il disgusto verso un’epoca politica che non vogliamo ritorni lo dobbiamo gridare forte e chiaro. Se la candidatura di Berlusconi non dovesse essere ritirata. sarà necessario scendere in piazza anche a Ravenna; siamo sentinelle e questo è il momento di vigilare perché i nostri valori costituzionali non vengano calpestati, ancora una volta. Per questo chiediamo a tutti i cittadini di scendere in piazza con noi. Le realtà e associazioni civiche che vorranno aderire potranno farlo inviando una mail a: sardineravenna24@gmail.com".