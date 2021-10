Michele de Pascale si riconferma sindaco di Ravenna al primo turno: "Un'enorme iniezione di fiducia"

Lo spoglio elettorale non è ancora terminato, ma con una percentuale già altissima ormai si può definire ufficiale: Michele de Pascale si riconferma sindaco di Ravenna per il secondo mandato

Lo spoglio elettorale non è ancora terminato, ma con una percentuale già altissima ormai si può definire ufficiale: Michele de Pascale si riconferma sindaco di Ravenna per il secondo mandato. Vittoria schiacciante per il candidato del centrosinistra, che ha battuto gli altri 10 candidati alla carica di primo cittadino. Alle 20.35, con 81 sezioni scrutinate su 165 la coalizione del centrosinistra ha ottenuto il 60,6% dei voti.

"Volevo aspettare ancora un po' di seggi, ma sono stato costretto - ride de Pascale festeggiando nel suo quartier generale - Il dato ci sembra ormai consolidato e ci dà una responsabilità enorme: quella non solo di continuare a governare la nostra città in un momento molto importante, ma anche quella di aver ricevuto un'enorme iniezione di fiducia. Una vittoria netta con 11 candidati a sindaco, quindi ha un peso ancora più rilevante, e quindi sentiamo molto il peso della responsabilità. E' stata una campagna elettorale corretta, senza colpi sotto la cintura, e questo è il preludio di una positiva collaborazione che ci sarà nel prossimo consiglio comunale dove lavoreremo con tutti. Abbiamo un programma chiaro e questo ci aiuterà anche a governare. C'è una bellissima affermazione che ci tocca nel profondo e ci emoziona moltissimo. Vorrei dedicare questa vittoria a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno lavorato qui nel mio comitato, per molti era la primissima esperienza e hanno dato uno sguardo di futuro alla nostra città. Segnatevi i loro nomi e cognomi, perchè sentirete molto parlare di loro nei prossimi anni. Domani sera faremo festa e da dopodomani si continua a lavorare".