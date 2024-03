Faenza, volantini pro aborto sulla facciata dell'ospedale. La condanna del Popolo della Famiglia: "Gesto incivile"

"Abortire non significa uccidere i bambini. Collaborare con Israele invece si". E' il contenuto di alcuni volanti che sono stati appesi nei pressi dell'ospedale civile di Faenza. Alessandro Vitali, dirigente de Il Popolo della Famiglia a Faenza, parla di "infelici affissioni", argomentando: "Se da una parte il conflitto in oriente è sempre più drammatico, altrettanto la tragedia dell'aborto uccide, al pari di una guerra, vittime altrettanto innocenti".

"La violenza del messaggio pro abortista - prosegue Vitali - è inaudita ed inaccettabile. Continuiamo a non capire il fine di messaggi come questi, che non fanno altro che andare in direzione opposta a quella che si vuole raggiungere. Difendere infatti il diritto dei civili Palestinesi ad avere un proprio Stato non passa tramite il concetto di aborto come nulla di male".

"Come Popolo della Famiglia - conclude Vitali - condanniamo l'inciviltà di questo gesto, che oltre a comunicare un messaggio distorto, ha provocato anche danni ad una facciata, quella dell'ospedale, appena rimessa a nuovo".