Fiamme al distributore, il sindaco ringrazia cittadini e forze dell'ordine. La Lega: "Situazioni non più tollerabili"

Immediate le reazioni della politica al tentato incendio avvenuto questa mattina al distributore di benzina all'angolo tra piazza Caduti sul Lavoro e via Tommaso Gulli a Ravenna. Il sindaco Michele De Pascale ha espresso "un sincero ringraziamento per l'intervento tempestivo ai Carabineri, ai Vigili del Fuoco, che hanno subito messo in sicurezza l’impianto, e alla Polizia Locale, che ha assicurato la gestione della viabilità, evitando conseguenze drammatiche. Un grazie anche ai cittadini che, accorgendosi di quanto stava accadendo, hanno dato l'allarme alle forze dell'ordine".

Chiede invece una stretta sul tema della sicurezza il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna: “Non sono più tollerabili situazioni come quella accaduta questa mattina a Ravenna - afferma Morrone - Avrebbe potuto essere una tragedia, l’abbiamo scampata per caso". Stando a quanto sostiene il parlamentare leghista, l'uomo fermato dalle forze dell'ordine sarebbe di origine straniera: "Una riflessione è d’obbligo. Non crediamo più alle favole di persone immigrate che compiono delitti perché disturbate mentalmente. In non pochi casi, bevono, si drogano, vanno in escandescenze e credono di poter compiere qualunque reato perché si sentono impuniti. Ma l’Italia non è terra di nessuno dove sono gli immigrati sbandati e violenti a dettare legge. E’ certamente auspicabile una stretta securitaria che dia certezze ai nostri cittadini e faccia capire a questi stranieri che in Italia si viene per lavorare, per integrarsi, per condurre una vita dentro regole civili condivise”.