Fissate le date della Festa nazionale del Pd al Pala De Andrè: "Già partita la stagione delle feste democratiche"

Il popolo dem si incontra ancora una volta a Ravenna. Come già annunciato nelle scorse settimane, la Festa nazionale del Pd si terrà nella città dei mosaici e, come da tradizione, si svolgerà negli spazi del Pala De Andrè dal 30 agosto all'11 settembre. "Sono molto contento che la segretaria Schlein intenda mantenere alta l'attenzione sui territori alluvionati", ha dichiarato martedì mattina il segretario provinciale Alessandro Barattoni durante un incontro dedicato alle future attività del partito. "La stagione delle feste democratiche sul territorio è già partita, con grande partecipazione dei cittadini", ricorda Barattoni, con i primi appuntamenti svolti a Voltana e a Savarna, mentre è in svolgimento la festa Pd a Porto Fuori.

Ancora una volta, dunque, il Pd sceglie di ripartire da Ravenna. "Abbiamo già organizzato due feste nazionali che sono state grandi eventi per la città, abbiamo ospitato ospiti importanti sia nazionali che internazionali e anche quest’anno costruiremo insieme dei bei momenti di dibattito - ha affermato Barattoni - La festa diventerà un terreno di confronto nazionale fra tutte quelle forze che vogliono trasformare l’Italia, offrire un’alternativa e una speranza al nostro Paese e un luogo di dialogo fra tutti coloro che vogliono opporsi al disegno delle destre".

"La festa a Ravenna servirà quindi per discutere di grandi temi internazionali in vista delle elezioni europee dell’anno prossimo, delle questioni economiche e sociali del nostro paese, ma anche per tenere alta l’attenzione sulla Romagna e sulla ripresa dopo l’alluvione - aveva dichiarato nelle scorse settimane il segretario provinciale dem - Noi ci aspettiamo, che a breve, il Governo possa stanziare fondi per la ricostruzione e chiarire cifre e modalità dei ristori al 100% promessi per cittadini, imprese ed enti locali oltre che naturalmente a nominare il commissario. Anche da qui proveremo insieme ad evitare che scemi l’attenzione su quanto successo. Insomma, noi ci siamo. Questa sarà la terza volta in pochi anni: certamente la più difficile ma cercheremo di essere all’altezza della sfida".