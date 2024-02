Giorno del Ricordo, Esposito (FdI): "Comunisti vomitano insulti sulla memoria di civili inermi"

Nei giorni scorsi la federazione provinciale di Rifondazione Comunista aveva contestato "l’operazione politica e di revisionismo storico che sono alla base del Giorno del Ricordo". Ora arriva la replica del consigliere ravennate di Fratelli d'Italia, Renato Esposito, che afferma: "Queste vomitevoli righe sono solo una parte delle cialtronerie di chi non conosce e non vuol conoscere la storia, quella vera, e si limita a vomitare insulti sulla memoria di Civili inermi, uomini, donne e bambini che nulla avevano a che fare con le ideologie della guerra né con le atrocità commesse dalle parti in causa, e che furono massacrati barbaramente senza alcuna pietà". Esposito chiede inoltre al sindaco di "rinnovare l’impegno a preservare la memoria di tali fatti che la storia ci ha consegnato nella sua verità solo dopo anni di silenzi e assenza di responsabilità di chi sapeva ed invece ha sempre taciuto. Come il Presidente Mattarella che ha riconosciuto l’importanza di preservare la memoria di quei tragici avvenimenti e tramandare ai giovani il senso della Libertà e della Giustizia, così si chiede al Consiglio Comunale tutto, Sindaco in testa, di rigettare tali ignobili ricostruzioni storiche e ribadire la valenza e l’importanza del Ricordo dei Martiri delle Foibe".