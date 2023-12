Il caso dell'acquisto di Ortazzo-Ortazzino arriva in consiglio comunale

Martedì 12 dicembre, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Risolvere con urgenza criticità piscina comunale” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale); “La futura classe prima dei 2018 della primaria Garibaldi è in forte rischio” presentata da Gianfilippo Nicola Rolando (capogruppo Lega Salvini Premier); “Stradelli retrodunali appena realizzati devastati dalla stesura della fibra” presentato da Nicola Grandi (Viva Ravenna). Seguirà, da parte dell’assessora Livia Molducci la “Comunicazione ai sensi dell'art. 166 comma 2 del t.u. 267/2000 e dell'art. 14 comma 3 del regolamento di contabilità - prelevamento dal fondo di riserva”.

Successivamente saranno trattate le seguenti interrogazioni: “Superlavoro dei sanitari e medici in fuga è necessario analizzare i dati su Ravenna disaggreggandoli da quelli dell'intera Ausl Romagna” presentata da Chiara Francesconi (Gruppo misto); “Cure dei denti vietate a chi non ha soldi” presentata da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); "Fare chiarezza sulle recenti notizie sull'acquisizione da parte di una nuova società immobiliare dell'area privata nell'oasi naturalistica dell'Ortazzo - Ortazzino" presentata da Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi (Pd); “L'Amministrazione metta una pietra tombale sulla questione Ortazzo ed Ortazzino. La soluzione sta nella sentenza del pretore Andreucci del marzo 1977?” presentata da Nicola Grandi e Filippo Donati (Viva Ravenna).

Sarà, poi, presentata la proposta “Atto di indirizzo al fine di riqualificare come zona B la zona C dell'Ortazzo Ortazzino” da parte di Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), ai sensi e nel rispetto dell'art. 44 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale vigente, in particolare i commi 1, 2 e 3. Di seguito sarà discussa la mozione, presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi), “Per l’acquisto ai fini della sua tutela, dell’area di pregio ambientale Ortazzo Ortazzino”.

Infine, saranno discussi i seguenti ordini del giorno: "Proteggiamo le aree naturalistiche ed estendiamo le zone naturali” presentato da Francesca Impellizzeri (Pd); “Approfondire il caso dell'oasi Ortazzo Ortazzino” presentato Daniele Perini (Lista de Pascale), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), Marco Montanari (Pd), Chiara Francesconi (Gruppo misto), Francesca Impellizzeri (Pd), Andrea Vasi (Pri); "Il sindaco denunci alla magistratura le ‘accuse infamanti’ sull'Ortazzo" presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare).