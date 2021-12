Il Partito Socialista raccoglie firme per potenziare le linee ferroviarie ravennati

Il Partito Socialista torna nelle piazze della Provincia con la raccolta firme per le ferrovie, avviata a fine novembre a Conselice. Dopo il risultato del banchetto di Conselice, i socialisti saranno presenti al mercato di Ravenna, in Piazza Zaccagnini, mercoledì 8 dicembre dalle 9:30 alle 12 e in Piazza della Libertà a Faenza sabato 11 dicembre dalle 9:30 alle 12:30, per raccogliere le firme per chiedere l’ammodernamento e il potenziamento delle linee ferroviarie presenti in Provincia di Ravenna. È sempre possibile firmare online attraverso il modulo presente sul sito dei socialisti, dove si può anche leggere la proposta completa.