Il Pri chiude la campagna elettorale per i Consigli territoriali: "Decentramento importante in un territorio vasto come Ravenna"

Il Partito Repubblicano ha chiuso venerdì mattina a San Pietro in Vincoli la campagna elettorale per il rinnovo dei Consigli Territoriali in un incontro pubblico con i cittadini, organizzato dai segretari di sezione Bruno De Modena e Daniele Roncaglia, tenutosi negli spazi del Caffè Farini. Alla presenza del Segretario provinciale e vicesindaco Eugenio Fusignani, della capogruppo Chiara Francesconi, del Consigliere comunale Andrea Vasi e di molti candidati ai “parlamentini” territoriali, il PRI ha voluto rimarcare l’importanza che ha la presenza di un livello istituzionale decentrato.

“Confermando l’impegno storico dei repubblicani nel servizio alle comunità locali, e garantendo ai nuovi eletti il supporto continuo del Gruppo consiliare - ha detto il Segretario Fusignani – ribadisco la necessità di reintrodurre il decentramento nell’ordinamento istituzionale del Paese. Un ruolo, quello del decentramento, tanto più importante in un territorio vasto come quello del comune di Ravenna, dove il lavoro dei consigli territoriali diventa fondamentale per l’amministrazione. Anche perché la democrazia – ha concluso Fusignani - ha dei costi irrinunciabili e un corretto contenimento della spesa pubblica non può avvenire sacrificando gli spazi di agibilità democratica.”

Dal conto loro la Capogruppo Francesconi e il Consigliere Vasi, hanno sottolineato “il grande lavoro svolto in sintonia coi Consiglieri Territoriali già dal precedente mandato, con grande beneficio per i territori e per l’attività consiliare. Per questo – hanno concluso Francesconi e Vasi - garantiremo ai nuovi eletti il pieno e continuo supporto del Gruppo consiliare.”