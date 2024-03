Imprese, il viceministro Valentini nel Ravennate: "Ex Farmografica? Attenti a tutti gli scenari"

Nella giornata di ieri il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, insieme al segretario regionale Rosaria Tassinari, al segretario provinciale Fabrizio Dore, con una delegazione della dirigenza ravennate di Forza Itali, ha fatto visita a due delle aziende di eccellenza della nostra provincia. A Cervia, alla presenza del segretario comunale Simone Lucchi, presso la Focaccia Group che si occupa principalmente di allestimenti per il trasporto di persone con disabilità, veicoli per le Polizie Locali, Ambulanze e mezzi per il trasporto collettivo e professionale, visitando gli impianti produttivi insieme al CEO Riccardo Focaccia e la dirigenza, si è soffermato sulla qualità del lavoro e la capacità di investire ed innovare. Il viceministro si è detto soddisfatto "per l’interessamento dell’azienda all’annosa vicenda della ex Farmografica per la quale Forza Italia si mostra attenta a tutti i possibili scenari per la soluzione migliore di tutti i soggetti interessati", riferisce il partito.

In seguito a Lugo, presso lo stabilimento Pucci Group, azienda che si è imposta nei diversi canali distributivi in Italia e all’estero nel campo della gastronomia, del food service, del retail, della GDO, offrendo un assortimento completo di prodotti e formati, il presidente Stefano Pucci con la sua dirigenza ha avuto modo di presentare i prodotti, la storia dell’azienda e i mercati presenti e futuri su cui punta il gruppo per la sua crescita.

Il viceministro ha ribadito in entrambe le occasioni quanto le due imprese "siano il modello rappresentativo del “Made in Italy”, che non è semplicemente il luogo geografico di provenienza del prodotto, ma un modo di intendere e fare impresa che è tipico del genio italiano che unisce la tradizione, anche familiare, con l’innovazione". Infine, si è intrattenuto con la dirigenza forzista in vista delle prossime sfide elettorali a partire dai 14 comuni della Provincia per i quali sono previsti i rinnovi dei sindaci e dei consigli comunali.