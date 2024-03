In Consiglio comunale si discute delle varianti della Ravegnana e dell'Adriatica

Mercoledì 13 marzo, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Porto Fuori senza un medico. Coprirne la mancanza”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “E’ necessario cambiare passo sul sistema di accoglienza e sicurezza a Ravenna” e “Il Comune perde acqua…”, presentati dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Si eviti la chiusura del Play park 3000”, presentato dal consigliere Renald Haxhibeku (Pd); ”Zona logistica semplificata: il porto di Ravenna ancora dimenticato dal governo?”, presentato dai consiglieri Cinzia Valbonesi e Gianmarco Buzzi (Pd).

Il programma dei lavori prosegue con la “Richiesta convocazione Consiglio comunale presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e sottoscritta dai consiglieri Veronica Verlicchi (La Pigna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alberto Ferrero, Renato Esposito e Angelo Nicola Di Pasquale (Fratelli d'Italia), Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Nicola Grandi e Filippo Donati (Viva Ravenna) sulle varianti della Ss Ravegnana e delle Ss Adriatica per Camerlona-Mezzano-Glorie e per Fosso Ghiaia”. Saranno presenti alla seduta: l’assessore a Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, l’ingegnera Federica Ropa, responsabile Viabilità, Logistica, Vie d'acqua e Aeroporti della Regione Emilia–Romagna e l’ingegnere Michele Daniele Pesola, responsabile di progetto della direzione tecnica di Anas.