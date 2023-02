Incrocio pericoloso sulla Reale, Ercolani (Lega): "Dopo un anno ancora silenzio dal Comune"

"Con grande amarezza constato quanto il nostro Comune abbia poco a cuore la sicurezza degli automobilisti e come l’Amministrazione ignori le richieste della sua stessa maggioranza", queste le parole del consigliere comunale della Lega Giacomo Ercolani, relativamente alla richiesta di mettere in sicurezza l'incrocio fra via Canala e via Reale a Ravenna. Per chiedere spiegazioni all'amministrazione, lo stesso consigliere ha depositato un'interrogazione.

"Un anno fa mi ero attivato per chiedere un intervento di messa in sicurezza dell'incrocio fra via Canala e via Reale, una situazione che richiede da tempo un interessamento da parte del Comune e della Provincia. Avevo presentato un primo documento nel mese di febbraio e nel mese di maggio avevo raggiunto un’intesa con la maggioranza su un testo condiviso, nella speranza che una proposta proveniente dai loro banchi avesse maggiore risonanza e portasse ad avere novità - sostiene Ercolani - Ad oggi mi è stato confermato dal servizio Strade del Comune di Ravenna che non sono state inviate richieste di intervento ad Anas né da parte del Comune né da parte della Provincia che ha la competenza su via Canala, di fatto oltre un anno dopo la presentazione del documento della Lega e quasi un anno dall’approvazione dell’ODG frutto della mediazione fra maggioranza e opposizione, ancora silenzio sulla questione".

Con l'interrogazione presentata al sindaco e alal Giunta, il consigliere leghista chiede quindi "di conoscere il numero di incidenti che hanno avuto luogo nelle vicinanze dell’incrocio fra via Canala e via Reale - e inoltre - di comprendere perché ad oggi non siano partite richieste dal servizio strade del Comune e

della Provincia verso Anas per un intervento".