La "minestrata" di Ravenna Coraggiosa: al parco di Carraie il pranzo di autofinanziamento della lista

Domenica a Carraie si svolge la “Minestrata coraggiosa”, un pranzo di autofinanziamento organizzato dalla lista Ravenna Coraggiosa alla presenza del candidato sindaco Michele De Pascale. Appuntamento alle 12.30 nel parco del bar Hobbies con piatti tipici della tradizione. Su prenotazione, è disponibile anche un menù vegano. Al termine della mangiata, intervento dei candidati della lista di Ravenna Coraggiosa e il saluto del candidato sindaco Michele De Pascale, a cui la lista è collegata.

"È importante rendere pienamente operativi i Consigli Territoriali, dare continuità e nuovi ambiti alla co-progettazione con il territorio sulla base dell’esperienza di “abitare il territorio” – dichiara il capolista di ravenna Coraggiosa, Gianandrea Baroncini –. Ma sono altrettanto indispensabili i luoghi fisici, stabili e funzionali, connessi al decentramento dei servizi: facendo tesoro delle esperienze informatiche sperimentate per necessità durante il Covid, potranno produrre un ampliamento dei procedimenti e degli sportelli decentrati. Pensare la città dal forese e dalle periferie e non solo il contrario, aiuta a ridurre le distanze tra cittadini e amministrazione, aiuta a cambiare l’idea di mobilità da e verso la città e tra paesi, aiuta a rimettere al centro spazi pubblici di aggregazione, socialità, invecchiamento attivo, produzione culturale e case della salute. Quella di domenica a Carraie sarà una bella occasione per stare insieme, confrontarci sui temi del programma e soprattutto per ragionare di territorio dal territorio: insieme a candidate e canditati, a cominciare da Nicola Staloni e Cesare Salti, che sono proprio espressione delle Ville Unite. Uno dei criteri che abbiamo scelto per la costruzione della lista non a caso è la rappresentanza territoriale, che per noi resta un valore imprescindibile".