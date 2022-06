'Lavoro dignitoso per una crescita e una società inclusiva e sostenibile': un incontro con il Pd

Lunedì 20 giugno alle ore 20.45 presso la sala Pd Il Gabbiano, in via Verdi 4 a Conselice, il Partito Democratico terrà un incontro con Marinella Melandri (Segretaria provinciale Cgil), Andrea Lassandari (Professore di Diritto del lavoro presso il campus di Ravenna), Mario Mazzotti (Presidente Legacoop Romagna) ed Alessandro Barattoni (Segretario provinciale del Partito Democratico) nella serata dal titolo “Lavoro dignitoso per una crescita e una società inclusiva e sostenibile”. La serata sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook del Pd Conselice.