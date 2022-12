Manutenzione stradale, Esposito (FdI): "Strade piene di buche dopo ogni acquazzone"

"Dopo ogni acquazzone, piccolo o grande che sia, le nostre strade presentano vistose buche dovute alla letterale 'esplosione' del pessimo asfalto presente, quasi avessero subito un devastante bombardamento ad opera dell’acqua piovana". Con queste parole il consigliere di Fratelli d’Italia Renato Esposito deposita un question time rivolto a sindaco e Giunta comunale.

"I successivi interventi di ripristino - prosegue il consigliere d'opposizione - vengono fatti da operai che a bordo di piccoli mezzi furgonati carichi di bitume, catrame o similare parcheggiano sulla carreggiata, spesso in modo scorretto, e provvedono a 'riempire' la buca, in senso letterale, con una badilata di catrame per poi proseguire oltre, con un intervento assolutamente insufficiente".

Con l'interrogazione Esposito chiede quindi "di conoscere a quale ditta sia stata affidata la manutenzione delle nostre strade fatta in così tale pessimo modo; che venga portato all’attenzione dell’intero Consiglio Comunale il contratto con cui è stato dato l’appalto, il costo dello stesso ed i relativi livelli di manutenzione e ripristino previsti dal capitolato; di sapere se Sindaco e Giunta sono a conoscenza del pessimo stato di manutenzione delle strade, quali tipi di controllo siano previsti, e se esistano sanzioni per la pessima manutenzione fornita dalla ditta che ha ricevuto l’appalto - e infine - quali provvedimenti si intendano adottare per ridare dignità e decoro alle strade della nostra città, con la consapevolezza che i soldi pubblici sono il frutto del sudore e dei sacrifici della nostra comunità, e non piovono certo dal cielo".