Marcella Casnici è la nuova segretaria comunale del Pri di Alfonsine

A seguito delle dimissioni del segretario comunale Riccardo Collina per motivi professionali, si è riunita la Direzione Comunale del Partito Repubblicano Italiano di Alfonsine alla presenza del segretario provinciale, Laura Beltrami, per eleggere il nuovo segretario comunale. E’ stata eletta all’unanimità Marcella Casnici alla quale è stato dato il mandato di guidare il Pri alfonsinese.

Marcella Casnici, diploma magistrale storica militante del Pri, ad Alfonsine ha avuto il merito di ricostituire la FGR Federazione Giovani Repubblicani in anni non certamente facili per il Pri. Educatrice presso il centro socio occupazionale “L’Inchiostro” e fondatrice del Comitato Cittadino per l’Handicap di Alfonsine, è stata più volte candidata nelle liste del Pri alle elezioni amministrative comunali e provinciali, sempre presente e partecipe alle iniziative del partito e alla vita civica del proprio Comune.