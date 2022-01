Mattarella bis, le reazioni. Il sindaco De Pascale: "La scelta migliore che si potesse fare in un momento di difficoltà"

Il sindaco Michele De Pascale esulta su Facebook per il Mattarella bis, il presidente della Repubblica è stato rieletto con 759 voti: "Dopo 7 anni di impeccabile servizio alla Presidenza della Repubblica Sergio Mattarella è stato rieletto dal Parlamento in seduta comune. Sappiamo che non era lo scenario che il Presidente auspicava ma è indubbiamente la scelta migliore che si potesse fare in un momento in cui affrontiamo difficoltà inedite e inaspettate. Dei passati sette anni oltre alla costante difesa della Costituzione e l'autorevolezza con cui ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo, non potremo mai dimenticare la fermezza con cui ci ha guidato nel fronteggiare la pandemia e, a Ravenna, non potremo dimenticare le due visite affettuose che ha dedicato alla nostra città in memoria di Benigno Zaccagnini e in apertura delle celebrazioni dantesche. La scelta del parlamento in seduta comune, unita alla sua generosità, ci fanno guardare al futuro con ottimismo. Grazie Presidente, Viva la Repubblica!".

Alberto Pagani (deputato ravennate) commente: "Dopo una settimana di stupidaggini ed improvvisazioni deliranti, da circo equestre, finalmente la ragionevolezza ed il buon senso hanno avuto la meglio: la consapevolezza che in questa particolare contingenza politica la soluzione migliore è riconfermare il Presidente Mattarella è diventato patrimonio comune. Bene così, che sia una vittoria di tutti. Buon lavoro Presidente!". Davide Ranalli, sindaco di Lugo: "Sergio Mattarella è un grande presidente della Repubblica. Certo, il nostro segretario Enrico Letta ha interpretato con sapienza il suo ruolo. Certo, la peggiore destra di questi anni ha giocato allo sfascio ed è stata punita. Ma, alla fine di questa settimana, mi resta un'amarezza, che sento di voler condividere con voi.

Mattarella è un Presidente autorevole che non ha nulla da dimostrare ma i pezzi della politica stentano a ricomporsi in un'immagine altrettanto autorevole per il Paese".

Commenta anche Luca Piovaccari, sindaco Cotignola: "Semplicemente GRAZIE a Sergio Mattarella. Grazie per aver dato ancora la sua disponibilità a guidare il Paese. Grazie perchè con lui l’autorevolezza e la credibilità dell’Italia nel mondo sarà garantita. Grazie perchè con lui al Quirinale la nostra Costituzione sarà protetta e al sicuro. Ma grazie anche per aver interrotto il brutto spettacolo che la politica ha dato in questi giorni. Serviva unità, visione, responsabilità per affrontare velocemente questo importante passaggio istituzionale. Abbiamo visto solo tatticismi, interessi personali messi davanti a tutto, egoismi e incapacità di connettersi con il Paese in questo momento così delicato e complesso".