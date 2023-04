Rifondazione Comunista, il segretario nazionale Acerbo apre la due giorni di festa

Sarà il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo, a dare il via domenica 30 aprile alle 19 alla festa del circolo Prc di Ravenna, che si svolgerà al campo sportivo di Mezzano fino al primo maggio. L'evento, dal titolo "Un altro mondo è possibile", è organizzato insieme ai circoli di Cervia, Conselice e Villa San Martino, col la collaborazione del circolo “Vilma Espin” dell’Associazione Italia - Cuba di Ravenna.

"Sarà un momento di festa in cui - si legge in un comunicato di Prc Ravenna - dopo aver cenato insieme ai cittadini, Maurizio Acerbo discuterà a tutto campo di pace e guerra, disarmo e lotta per la pace, lotta per il lavoro e per l’uguaglianza da continuare in un’ottica eco-socialista per ricostruire l’unità della sinistra nella nuova formazione di Unione Popolare".

Nella discussione Acerbo, sottolineano gli organizzatori, "non si sottrarrà alle domande e alle considerazioni, anche critiche, sempre con l’obiettivo di proporre un punto di vista che rischia di essere assente dal dibattito pubblico e dalle strategie di riorganizzazione delle realtà sociali che, comunque, sono presenti nelle varie esperienze di lotta nel nostro Paese".