Mirko De Carli (PdF) pensa alle elezioni politiche del 2023: "Portiamo un romagnolo a Roma"

“Apriamo la campagna elettorale per le politiche 2023 alternativi ai partiti pro Draghi con lo slogan #UnRomagnoloARoma”. Il consigliere comunale di “Lista per Riolo Terme - Il Popolo della Famiglia” e consigliere nazionale del PdF Mirko De Carli apre così la campagna elettorale per le prossime elezioni politiche che vedranno il movimento politico cattolico (insieme ad altri partiti) presente alle urne con una lista elettorale di alternativa all’agenda Draghi.

“Comincia un lungo cammino che ci vedrà incontrare i cittadini romagnoli mercato dopo mercato. Sarà un luglio e intenso luglio (prima della pausa agostana) dove ci concentreremo ad ascoltare i nostri interlocutori più attivi per scrivere un programma di 'cose da fare' per rendere la Romagna più protagonista, più autonoma e più competitiva nei prossimi anni - afferma De Carli - perché il nostro unico obiettivo sarà quello di portare in Parlamento un romagnolo capace di realizzare quanto detto in questi mesi di campagna elettorale".