Parcheggi, sicurezza e argini dei fiumi: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Boscaglie e cedimenti sull’argine del Montone tra Borgo Montone e San Marco. Residenti in ansia a lato strada” e “Parcheggio di Porto Corsini invaso da attrezzature, tralicci e mezzi pericolosi” presentati da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare).

Seguirà la comunicazione del presidente del Consiglio comunale dell’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini. Successivamente sarà trattata l’interrogazione presentata da Angelo Nicola Di Pasquale (Fratelli d’Italia) “Quanto mai opportuno incrementare controlli e attività formative da parte della Polizia locale per una migliore sicurezza sulle strade per i nostri ragazzi”.

A seguire saranno discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Riconoscimento della spesa ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. N. 267/2000 derivante da sentenza esecutiva - causa n. 23/2023 e varie n. 1500” presentata dal vice sindaco Eugenio Fusignani; “Proroga convenzione tra il Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria generale” presentata dall’assessore Giacomo Costantini.

Infine saranno trattati e votati i seguenti ordini del giorno: “Aumentare le campagne informative per garantire la libertà di scelta" presentato da Maria Gloria Natali (Pd), Fiorenza Campidelli (Pd), Francesca Impellizzeri (Ravenna Coraggiosa), Chiara Francesconi (Gruppo Misto), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle); “Parcheggio scambiatore di Marina di Ravenna sicuro” presentato da Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Renald Haxhibeku (Pd), Andrea Vasi (Pri); “Ricordiamo il professor Scorza, amico della nostra comunità e maestro” e “Pianificare interventi di miglioramento della viabilità del quartiere San Giuseppe, in attesa della realizzazione dell'opera di circuitazione” presentato da Daniele Perini (Lista de Pascale).