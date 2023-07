Parco Teodorico, Ancisi (LpRa): "Alberi tagliati senza giustificazione"

"Perché sono stati tagliati gli alberi del parco Teodorico?", se lo chiede Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna, che presenta un'interrogazione comunale. Tutto parte da una segnalazione, risalente al 20 giugno, giunta alla lista civica da un frequentatore del parco ravennate. “Comunico che al parco Teodorico, lato est, durante i lavori per il montaggio della recinzione intorno al lago, sono stati tagliati senza giustificazione diversi alberi grandi e sani - si legge nella segnalazione del cittadino - Durante ogni lavoro, la conservazione delle piante deve essere una priorità e la recinzione deve servire a proteggerne la flora, la fauna e la frequenza. Ora è presente un ampio spazio vuoto esposto al sole. In un parco, invece, la presenza e la tutela degli alberi deve essere la più ampia possibile”.

Ancisi ha quindi chiesto chiarimenti al servizio comunale Tutela dell’Ambiente, ricevendo questa risposta: “Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati tolti ‘alberi grandi e sani’, ma rimossi esclusivamente arbusti spontanei che impedivano l'esecuzione del ripristino della sponda franata e la corretta collocazione della recinzione del macero”.

"Il cittadino stesso è però riuscito, con tanto di foto, a mostrare almeno due alberi, tra cui un susino, che prima esistevano, ma ora non più - afferma Ancisi - Occorre quindi che si faccia luce sulla contraddizione, a tutt’oggi apparente, tra gli obiettivi dichiarati per la realizzazione dei lavori di montaggio della recinzione del Parco Teodorico (rimozione solo degli arbusti spontanei impedenti) e l’effettivo suo andamento (abbattuti alberi grandi e sani). Si chiede al riguardo quali siano la disponibilità e l’iniziativa del sindaco".