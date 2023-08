Parte la raccolta rifiuti porta a porta in centro storico. Ercolani (Lega): "Danneggerà l'immagine della città"

Si avvicina l'inizio della raccolta rifiuti porta a porta anche per il centro storico di Ravenna. In realtà avrebbe dovuto iniziare già a maggio - era già stata preparata la mappa che divide la città in due colori, rosa e azzurro, a seconda del sistema di raccolta -, ma con l'alluvione è slittato tutto all'autunno. Saranno coinvolte oltre ottomila utenze, relative a circa 12mila ravennati.

Non tutti però sono favorevoli alla novità: è il caso di Giacomo Ercolani, consigliere della Lega: "È assurda e ideologica la decisione della Giunta di istituire il porta a porta anche in centro città ad ottobre, soprattutto dopo i disagi che si sono venuti a creare nelle realtà dove è già stato adottato questo sistema, sia sul territorio comunale ravennate sia in altre città - scrive il consigliere - Bologna, che da tempo ha deciso di adottare un sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta anche in centro, oggi, dopo anni, sta rivalutando le sue scelte. È infatti oggettivo il danno di immagine che si crea alla città vedendo sacchetti dell'immondizia accumularsi sotto i portici. Sebbene l'intento del porta a porta sia nobile, ci chiediamo quanto davvero sia conveniente e se davvero abbia portato a dei risultati tangibili. Chiediamo alla Giunta di fermarsi e di valutare attentamente le alternative, mantenendo attive le attuali isole ecologiche di base ed evitando inutili fastidi ai cittadini. Mettiamo la praticità davanti all'ideologia e impariamo dai comuni che hanno già fatto queste scelte ed ora scelgono di tornare sui loro passi".