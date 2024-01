Ponte di Grattacoppa, velox e sicurezza allo stadio: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 30 gennaio, alle 15, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/.

A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Scivolosa manutenzione del ponte Grattacoppa”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna Polo civico-popolare; “Casa delle donne: quali rapporti giuridici e legali con il Comune di Ravenna, quali rapporti risultano al Comune di Ravenna fra la Casa delle donne e Linea rosa, come la giunta interpreti una diffida da parte della Casa delle donne a un consigliere comunale”, presentato da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani – PrimaveRA Ravenna; “Servizio d’ordine sovrastimato per le partite allo stadio Bruno Benelli”, presentato da Veronica Verlicchi capogruppo La Pigna città-forese-lidi.

Si proseguirà con le interrogazioni: “Barriere architettoniche” e “Recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone”, presentate da Fiorenza Campidelli consigliera comunale Pd; “Perchè non è stato richiesto e sollecitato il pagamento al Pd Unione comunale di Ravenna del debito di 48.922 euro per l'utilizzo della corte centrale e dell'area esterna del palazzo Mauro De Andrè per la Festa nazionale dell'Unità?” di Veronica Verlicchi capogruppo La Pigna città-forese-lidi e Gianfilippo Nicola Rolando capogruppo Lega Salvini premier; “Multe da autovelox. 12,80 euro aggiunti per spese postali non dovute a cittadini con domicilio digitale”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna Polo civico-popolare.

Si passerà alla discussione e al voto delle seguenti proposte di deliberazione su cui relazionerà l’assessore alle Società partecipate Giacomo Costantini: “Acqua ingegneria srl - approvazione budget 2024”; Ravenna entrate spa - approvazione budget 2024”, “Ravenna farmacie srl - approvazione budget 2024”; “Ravenna holding spa - approvazione budget 2024”; “Romagna Acque Società delle Fonti spa - approvazione budget 2024”.

Seguirà l’esame dell’ “Atto di indirizzo sulla fattibilità di costituire un centro residenziale socio-sanitario per soggetti autistici”, presentato, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 44 del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale vigente, da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna Polo civico-popolare.

Infine l’ordine del giorno “Per una rapida approvazione del disegno di legge sull’oblio oncologico”, presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.