Porto, FdI sollecita l'attuazione della Zona logistica semplificata: "Ritardo non è colpa del Governo"

"Fratelli d’Italia è favorevole alla istituzione della Zona Logistica Semplificata", lo assicura il capogruppo del partito in Consiglio comunale, Alberto Ferrero, dopo che martedì la senatrice Marta Farolfi ha inoltrato al ministro Fitto una interrogazione per sollecitare lo sblocco delle procedure relative alla attuazione della Zls. Ferrero poi spiega la non partecipazione al voto dell’ordine del giorno presentato dalla maggioranza nell'ultima seduta del consiglio comunale di Ravenna: "Durante la sua presentazione, si è palesato un attacco al governo in carica, quasi a ritenerlo responsabile dei ritardi, mentre ricordo che è stato sotto il governo Draghi ed il Pd nell’esecutivo che la richiesta è arrivata al ministero e, di fronte ad una nostra richiesta di sospendere e riformulare il documento, c’è stata una totale indisponibilità. Fratelli d’Italia da sempre difende le istanze degli operatori portuali e, lo sviluppo del porto, per troppo tempo accantonato, è al centro delle nostre priorità".

"Il nostro territorio, nei decenni scorsi, è stato totalmente dimenticato e, l’attuale governo, ha segnato un importante cambio di passo. Questo lo possiamo vedere anche dalle molte opere che sono state cantierate, ricordo a titolo esemplificativo l’allargamento della statale Adriatica nel tratto della tangenziale di Ravenna e l’adeguamento del tratto di SS16 da Classe al Porto di Ravenna. Tutto ciò dimostra - conclude Ferrero - la costante attenzione del governo per lo sviluppo del nostro territorio, per questo motivo, anche relativamente alla Zls, siamo sicuri che a breve ci saranno delle importanti novità".