Ravenna ricorda Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi

Martedì alle10,30, il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale insieme al vicesindaco Eugenio Fusignani, deporrà una corona alla lapide che ricorda Giuseppe Mazzini ed una al monumento a Giuseppe Garibaldi, recentemente restaurato dall'amministrazione comunale. La cerimonia, in forma statica e nel rispetto delle norme anti Covid, vuole rappresentare il tributo dell'istituzione locale a quella esperienza che, 172 anni or sono , aprì alla modernità con una Repubblica e una Costituzione che anticiparono di un secolo la nostra attuale Repubblica nata dalla lotta di liberazione.

"Le iniziative per celebrare la ricorrenza, quest'anno non potranno svolgersi nelle sezioni con le consuete modalità di incontri celebrativi e conviviali - afferma Fusignano, segretario provinciale del Partito Repubblicano -. Per questo come Pri abbiamo invitato le sezioni ad illuminare le loro facciate e creare brevi momenti di ritrovo all'esterno dove, in forma statica e rispettando distanze, si possano essere riprese per pochi minuti in modo da dare un segnale di presenza che ricordi i valori irrinunciabili di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza che furono alla base di quella esperienza anticipatrice e che solo la Repubblica può garantire. Lo stesso abbiamo chiesto di fare anche ad altre realtà repubblicane deI Paese. I tanti video, girati anche in luoghi simbolo che ricordano il Risorginento e in particolare la Repubblica di Mazzini, Saffi e Armellini, verranno poi combinati per costituire una testimonianza e un simbolico messaggio che, coi lumini a rischiarare le tenebre, rappresentano un segno di speranza in questo anno segnato dalle difficoltà e dai lutti della pandemia".