Ricognizione periodica delle società partecipate, voto favorevole in Consiglio

Nella seduta di lunedì 18 dicembre il Consiglio comunale ha approvato le delibera “Ricognizione periodica delle società partecipate” e la “Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali relativa all’anno 2022” entrambe con 19 voti favorevoli (Pd, Partito repubblicano italiano, Movimento 5 Stelle, gruppo Misto, Lista de Pascale) e 7 contrari (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista per Ravenna, Lega Salvini premier, La Pigna)

Le delibere sono state presentate dall’assessore Giacomo Costantini il quale ha spiegato che si tratta di due atti di ricognizione che riguardano il funzionamento dell'ente. Per quanto riguarda la “Ricognizione periodica delle società partecipate”, si tratta di una verifica periodica prevista dalla legge che fotografa lo stato delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune. Ogni società viene citata e rendicontata così da restituire il quadro complessivo dell’assetto delle partecipate. L’assessore ha successivamente introdotto la delibera “Ricognizione annuale dei servizi pubblici locali relativi all’anno 2022”, spiegando che si tratta di un documento nuovo che viene deliberato per la prima volta dal consiglio. Il suo obiettivo è avere un quadro gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. I servizi che vengono analizzati sono quelli verso i cittadini e la ricognizione riguarda sia i servizi che sono in concessione sia quelli in appalto.

Sono intervenuti nella discussione, i consiglieri: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Daniele Perini (Lista de Pascale), Alessandra Folli (Pd). Per il gruppo Lista per Ravenna seppure sia innegabile che alcune cose funzionino, il voto è contrario in quanto è il sistema delle partecipate che non funziona. Il gruppo Lista de Pascale, rispondendo ad alcune critiche dell’opposizione ha sottolineato che le società partecipate del Comune sono in regola. Il gruppo Pd esprimendo voto positivo ha sottolineato come questo assetto sia da difendere e da valorizzare. Il gruppo ha poi risposto ad alcune osservazioni dell’opposizione.