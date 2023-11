Ricostruzione post alluvione, Ferrero (FdI) difende Figliuolo: "Polemica grottesca"

Dopo il botta e risposta tra il commissario straordinario per la ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo e i sindaci romagnoli in merito ai fondi e alla loro gestione per ripartire dopo l'alluvione, con le dure critiche arrivate ieri da parte di vari amministratori romagnoli nei confronti del generale, a difesa di Figliuolo interviene il capogruppo di Fratelli d'Italia a Ravenna Alberto Ferrero.

"È grottesco sentire i vertici locali del Pd fare la “lezioncina” al generale Figliuolo solo per il fatto di avere detto che molti amministratori hanno perso più tempo a polemizzare che a rimboccarsi le maniche - dice Ferrero - Non è per caso vero che dopo sei mesi i fiumi sono ancora pieni di detriti, tanto che la settimana scorsa con le prime piogge autunnali si è rischiata l’ennesima esondazione? La pulizia degli alvei è di competenza regionale. Forse, se qualcuno invece di polemizzare andando in tutti i programmi televisivi avesse pulito quanto di sua competenza, adesso avremmo alvei senza detriti. Non è per caso vero che su 290 milioni per le somme urgenze, pronti all’uso, ne sono solo stati chiesti 60? O qualcuno ha caricato spese inesistenti oppure ha solo polemizzato e non lavorato. Non è per caso vero che i nostri amministratori locali hanno prima polemizzato sul nome del commissario, poi sulla mancanza dei fondi, ovviamente falso, poi sulla mancata pulizia degli alvei, ma guarda un po’ era di competenza della regione e ora che hanno finito gli argomenti polemizzano sul fatto che il commissario Figliuolo gira in elicottero e non a piedi? Questo sì che è sconcertante".

"Mi rendo conto dell’estrema difficoltà in cui si trova il Pd visto il ruolo giocato dal suo segretario in Emilia Romagna, le mancate manutenzioni del territorio da parte dei suoi amministratori e, per quanto riguarda Ravenna, le continue cementificazioni di cui l’ultima approvata ieri in consiglio comunale riguardante un’area lungo il canale Lama, ma a questo punto sarebbe realmente il caso di smetterla di fare polemica - conclude Ferrero - Un’ultima cosa: la piattaforma Sfinge che sarà operativa dal 15 novembre è regionale e, se è in ritardo, la colpa non è del generale Figliuolo".