Sanità, bilancio e sicurezza: si riunisce il consiglio comunale

Martedì alle 15.30 nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Studenti come sardine sul bus 162 Filo d’Argenta – Mezzano-Ravenna”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Necessario attivarsi per un fermo no alla pronta disponibilità in ambito sanitario”, presentato dal consigliere Andrea Vasi (Partito repubblicano italiano); “Problemi di sicurezza e di personale al Mar”, presentato dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia).

Verranno trattate le seguenti interrogazioni: “Mezza Darsena per quattro mesi senza raccolta di sfalci e ramaglie - soppressi 33 cassonetti per sfalci e ramaglie”, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Affrontiamo con decisione la perdurante questione dei camion dei corrieri in centro storico", presentata dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale); “Quanto mai opportuno incrementare controlli e attività formative da parte della Polizia locale per una migliore sicurezza sulle strade per i nostri ragazzi”, presentata dal consigliere Angelo Nicola Di Pasquale (Fratelli d’Italia).

A seguire le proposte di deliberazione che verranno presentate dall’assessora Livia Molducci: “Approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022” e “Bilancio di previsione 2023/2025. variazioni, verifica definitiva degli equilibri generali e adempimenti ai sensi del regolamento del sistema integrato dei controlli interni”.

Si passerà poi alla proposta di ratifica: “Ratifica - ai sensi degli artt.42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs.267/2000 - deliberazione di giunta comunale pv 491 del 24/10/2023 avente ad oggetto: variazione al dup 2023/2025 - al bilancio di previsione 2023/2025 - al programma triennale ll.pp. 2023/2025 e al piano investimenti 2023/2025 - annualità 2023 - lavori di nuova costruzione in sostituzione scuola primaria Ponte Nuovo Pnrr, finanziato dall'Unione europea - Next generation eu missione 2 componente 3 investimento 1,1 cup c61b22000330006”.

Infine la proposta dei consiglieri: “Richiesta di istituzione di una commissione d'indagine presentata dal consigliere Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier) e sottoscritta dai consiglieri Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier),Veronica Verlicchi (La Pigna-città, forese e lidi), Alberto Ferrero (Fratelli d'Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Nicola Grandi (Viva Ravenna), Filippo Donati (Viva Ravenna), Renato Esposito (Fratelli d'Italia), Angelo Nicola Di Pasquale (Fratelli d'Italia) e Alberto Ancarani (Forza Italia) su: gli aspetti amministrativi, gestionali e strategici relativi al controllo del rischio idrogeologico e del collegato disastro avvenuto sul territorio comunale di Ravenna; la gestione dell'emergenza alluvionale sul territorio comunale”.