Si chiudono le feste dell'Unità di Alfonsine e Borgo Sisa, in programma lunedì due incontri politici

Si chiudono lunedì sera le feste dell’Unità di Alfonsine e di Borgo Sisa. I due eventi, come sottolineano dall'organizzazione, "hanno raggiunto ottimi risultati e hanno visto una grande affluenza di pubblico". Per le serate finali di lunedì 7 agosto sono in programma due iniziative politiche. Ad Alfonsine, alle ore 20:30, si terrà un incontro dal titolo “Le conseguenze del cambiamento climatico sul nostro territorio” con l’onorevole Ouidad Bakkali e il sindaco Riccardo Graziani. Anche a Borgo Sisa, alle ore 21, si parlerà di cambiamenti climatici e le proposte del PD insieme al meteorologo Pierluigi Randi e al segretario provinciale Alessandro Barattoni.